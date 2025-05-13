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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 13 мая

Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 13 мая
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Сегодня, 13 мая, в Единой лиге ВТБ запланирован очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований состоится одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 13 мая:

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Зенит».

Напомним, после трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита». В финал пройдёт команда, которая одержит четыре победы.

В другом полуфинале встречаются московский ЦСКА и казанский УНИКС. В их противостоянии впереди армейцы (3-0 в серии). Четвёртый матч между ними состоится завтра, 14 мая, в Казани.

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