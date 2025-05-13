«Это был сложный год». Легенда «Далласа» отреагировал на итоги лотереи драфта НБА

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА и бывший игрок «Даллас Маверикс» Роландо Блэкман поделился мнением о том, что «бродяги» получили первый пик на драфте НБА 2025 года. Также он сказал несколько слов о Купере Флэгге — главном кандидате на первый выбор.

«Для нас [«Даллас Маверикс»] это был сложный год, как вы все знаете. У нас шикарный штаб, и мы продолжаем двигаться только вперёд. Купер Флэгг умеет играть в баскетбол, и мы хотим увидеть, как пять игроков хотят сделать нашу команду лучше», — сказал Блэкман во время церемонии лотереи драфта НБА 2025 года.

Отметим, что «Даллас» обладал шансами всего лишь в 1,8% на получение первого пика на драфте НБА.