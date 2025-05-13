Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: новый ракурс травмы Джейсона Тейтума в плей-офф НБА

Видео: новый ракурс травмы Джейсона Тейтума в плей-офф НБА
Комментарии

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум получил травму по ходу четвёртого матча плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс». В Сети появилось видео с другим ракурсом в момент получения повреждения, нежели в официальной трансляции.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 121:113 в пользу «Никс». Тейтум не смог покинуть площадку самостоятельно, ему потребовалась коляска. Во время падения на паркет Джейсон кричал от боли. За 40 минут на площадке форвард набрал 42 очка, сделал восемь подборов и четыре передачи.

На данный момент «Бостон» уступает в серии с результатом 1-3, находясь на грани вылета из плей-офф НБА.

Сейчас читают:
Полный шок. Чемпионы НБА лишились суперзвезды и балансируют на грани вылета из плей-офф
Видео
Полный шок. Чемпионы НБА лишились суперзвезды и балансируют на грани вылета из плей-офф
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android