Видео: новый ракурс травмы Джейсона Тейтума в плей-офф НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум получил травму по ходу четвёртого матча плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс». В Сети появилось видео с другим ракурсом в момент получения повреждения, нежели в официальной трансляции.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 121:113 в пользу «Никс». Тейтум не смог покинуть площадку самостоятельно, ему потребовалась коляска. Во время падения на паркет Джейсон кричал от боли. За 40 минут на площадке форвард набрал 42 очка, сделал восемь подборов и четыре передачи.

На данный момент «Бостон» уступает в серии с результатом 1-3, находясь на грани вылета из плей-офф НБА.