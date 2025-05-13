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«Отбросы». Ник Кирьос жёстко высказался о тех, кто обрадовался травме звезды НБА Тейтума

«Отбросы». Ник Кирьос жёстко высказался о тех, кто обрадовался травме звезды НБА Тейтума
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался относительно травмы лёгкого форварда и лидера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума. Спортсмен получил повреждение во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (113:121, 1-3 в серии).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Бриджес - 23, Таунс - 23, Ануноби - 20, Макбрайд - 6, Харт - 6, Робинсон - 4, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Тейтум - 42, Уайт - 23, Браун - 20, Притчард - 12, Порзингис - 7, Хорфорд - 5, Холидэй - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета

«Любой, кто празднует травму Тейтума или любого другого спортсмена, если уж на то пошло, знайте, что вы отбросы общества», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в следующий раунд плей-офф НБА выйдет команда, которая одержит четыре победы. Пятый матч серии состоится 15 мая в Бостоне.

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