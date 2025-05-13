«Отбросы». Ник Кирьос жёстко высказался о тех, кто обрадовался травме звезды НБА Тейтума

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался относительно травмы лёгкого форварда и лидера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума. Спортсмен получил повреждение во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (113:121, 1-3 в серии).

«Любой, кто празднует травму Тейтума или любого другого спортсмена, если уж на то пошло, знайте, что вы отбросы общества», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в следующий раунд плей-офф НБА выйдет команда, которая одержит четыре победы. Пятый матч серии состоится 15 мая в Бостоне.

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