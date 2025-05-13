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Эдвардс приблизился к достижению Дончича, Дюранта и Брайанта в плей-офф НБА

Эдвардс приблизился к достижению Дончича, Дюранта и Брайанта в плей-офф НБА
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Защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал пятым игроком в истории плей-офф НБА по количеству матчей до наступления возраста 24 лет.

23-летний Эдвардс провёл свою 13-ю игру в плей-офф. По этому показателю его опережают лишь Лука Дончич — 17 матчей, Кевин Дюрант — 17, Коби Брайант — 17 и Леброн Джеймс — 21.

Отметим, что «Миннесота» с Эдвардсом во главе ведёт в серии второго раунда плей-офф НБА у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-1. Таким образом Энтони имеет большие шансы улучшить свой результат в ближайшее время и обойти других игроков до наступления 24 лет — 5 августа у Муравья день рождения.

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Энтони Эдвардс хромает после матча с «Оклахомой»:

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