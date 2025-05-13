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Названа вероятная стартовая пятёрка «Далласа» после получения первого пика драфта-2025

Названа вероятная стартовая пятёрка «Далласа» после получения первого пика драфта-2025
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Стало известно, как может выглядеть стартовая пятёрка клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» после результатов лотереи драфта лиги. Напомним, «бродяги» получили право выбора под первым номером, что позволит им пригласить в команду Купера Флэгга.

Предполагаемая стартовая пятёрка «Далласа» в следующем сезоне НБА:

разыгрывающий: Кайри Ирвинг;
атакующий защитник: Клэй Томпсон;
лёгкий форвард: Купер Флэгг;
тяжёлый форвард: Энтони Дэвис;
центровой: Дерек Лайвли II.

Примечательно, что «Маверикс» обладали шансами всего лишь в 1,8% на получение первого пика на драфте НБА.

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