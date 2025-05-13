Стив Керр рассказал, когда будет известно, вернётся ли Стефен Карри после травмы

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился последними новостями по поводу возможного возвращения Стефена Карри в состав «воинов» после получения травмы.

«Когда мы получим какие-то новости? В среду всё станет известно», — сказал Керр на пресс-конференции после четвёртого матча серии с «Миннесотой Тимбервулвз» в плей-офф НБА.

«Голден Стэйт» на домашнем паркете проиграл «Миннесоте» со счётом 110:117. Тем самым «воины» уступают в серии с результатом 1-3. Карри получил растяжение мышцы задней поверхности бедра во время первого матча второго раунда. Это была единственная встреча, в которой «Голден Стэйт» одержал победу (99:88).