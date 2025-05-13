Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр рассказал, когда будет известно, вернётся ли Стефен Карри после травмы

Стив Керр рассказал, когда будет известно, вернётся ли Стефен Карри после травмы
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился последними новостями по поводу возможного возвращения Стефена Карри в состав «воинов» после получения травмы.

«Когда мы получим какие-то новости? В среду всё станет известно», — сказал Керр на пресс-конференции после четвёртого матча серии с «Миннесотой Тимбервулвз» в плей-офф НБА.

«Голден Стэйт» на домашнем паркете проиграл «Миннесоте» со счётом 110:117. Тем самым «воины» уступают в серии с результатом 1-3. Карри получил растяжение мышцы задней поверхности бедра во время первого матча второго раунда. Это была единственная встреча, в которой «Голден Стэйт» одержал победу (99:88).

Сейчас читают:
Прощай, «Голден Стэйт». Лидеры спят, а команде светит только отпуск
Прощай, «Голден Стэйт». Лидеры спят, а команде светит только отпуск
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android