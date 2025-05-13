Тейтум сравнялся по одному из показателей с Йокичем и Уэйдом в плей-офф НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум в четвёртом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Никс» набрал 42 очка, тем самым сравнявшись по одному из показателей с легендой «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом и действующим игроком «Денвер Наггетс» Николой Йокичем.

По информации статистического портала StatMuse, Тейтум провёл 34 игру в плей-офф НБА как минимум с 30 очками. Тем самым он сравнялся с Уэйдом и Йокичем, в активе которых столько же матчей.

Напомним, в последнем матче второго раунда плей-офф «Бостон» уступил «Нью-Йорку» со счётом 113:121. Тейтум в четвёртой четверти встречи получил травму и покинул площадку на коляске.

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: