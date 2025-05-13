«Удовлетворение!» Энтони Эдвардс — о важных бросках в плей-офф НБА

Защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс на пресс-конференции после матча с «Голден Стэйт Уорриорз» поделился мнением о важных бросках, которые заставляют трибуны понять, что исход в матче уже предрешён.

— Когда ты реализовал один из бросков в третьей четверти, ты услышал боль людей на трибунах. Что ты чувствуешь в такие моменты?

— Удовлетворение! Величайшее удовлетворение в моей жизни.

Напомним, в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 117:110. На данный момент «волки» ведут в серии с результатом 3-1. 23-летний Эдвардс набрал 30 очков, сделал четыре подбора и пять передач за 33 минуты на паркете.