Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Удовлетворение!» Энтони Эдвардс — о важных бросках в плей-офф НБА

«Удовлетворение!» Энтони Эдвардс — о важных бросках в плей-офф НБА
Комментарии

Защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс на пресс-конференции после матча с «Голден Стэйт Уорриорз» поделился мнением о важных бросках, которые заставляют трибуны понять, что исход в матче уже предрешён.

Когда ты реализовал один из бросков в третьей четверти, ты услышал боль людей на трибунах. Что ты чувствуешь в такие моменты?
— Удовлетворение! Величайшее удовлетворение в моей жизни.

Напомним, в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 117:110. На данный момент «волки» ведут в серии с результатом 3-1. 23-летний Эдвардс набрал 30 очков, сделал четыре подбора и пять передач за 33 минуты на паркете.

Сейчас читают:
Прощай, «Голден Стэйт». Лидеры спят, а команде светит только отпуск
Прощай, «Голден Стэйт». Лидеры спят, а команде светит только отпуск
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android