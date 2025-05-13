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Определены штаты США, где Адетокунбо готов продолжить карьеру после «Милуоки»

Определены штаты США, где Адетокунбо готов продолжить карьеру после «Милуоки»
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заинтересован продолжить карьеру в штате США без подоходного налога. Об этом рассказал обозреватель Hoops Wire Сэм Амико.

По состоянию на 2025 год подоходный налог в США не взимают восемь штатов: Аляска, Флорида («Орландо Мэджик» и «Майами Хит»), Невада, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Теннесси («Мемфис Гриззлиз»), Техас («Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс») и Вайоминг. Кроме того, в штате Вашингтон подоходный налог также отсутствует, но действуют сборы с прироста капитала для граждан с высоким доходом.

Ранее издание ESPN US сообщало, что Яннис в настоящий момент решает, оставаться ли в «Милуоки» или продолжить карьеру в другом клубе.

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