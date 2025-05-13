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«Опустил голову и помолился». Таунс высказался о травме Тейтума в плей-офф НБА

«Опустил голову и помолился». Таунс высказался о травме Тейтума в плей-офф НБА
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс высказался насчёт травмы форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума, которую он получил в заключительной четверти матча плей-офф НБА.

«Я был в похожей ситуации со своей икроножной мышцей. Если вы видели, я просто подошёл, явно уважая его личное пространство. Я опустил голову и помолился, чтобы бог защитил его, какой бы эта травма ни была. Очень надеюсь, что она незначительная», — приводит слова Таунса журналист Бобби Мэннинг на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Бостон» уступил «Никс» со счётом 113:121 (1-3). Тейтум стал самым результативным игроком матча — 42 очка, восемь подборов и четыре передачи. Джейсон после падения на паркет не смог самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась коляска.

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