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Евролига отреагировала на призывы фанатов повлиять на ситуацию с допуском команд из России

Евролига отреагировала на призывы фанатов повлиять на ситуацию с допуском команд из России
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Пресс-служба Евролиги дала понять, что призывы болельщиков из европейских стран вернуть клубы из Российской Федерации не могут повлиять на ситуацию.

«На данный момент ситуация никак не изменилась. Если в этом вопросе будут изменения, мы сообщим», – приводит комментарий пресс-службы Евролиги ТАСС.

Напомним, недавно пресс-служба Евролиги в социальных сетях разместила пост, где отметила клубы с наибольшим участием в «Финалах четырёх» с 2015 года. В их число вошёл московский ЦСКА, выступавший на этой стадии шесть раз. После этого многие фанаты выразили разочарование в связи с продолжающимся отсутствием российских команд в турнире.

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