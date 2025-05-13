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Эдвардс и Рэндл стали третьим дуэтом в истории «Миннесоты» по одному из показателей в НБА

Эдвардс и Рэндл стали третьим дуэтом в истории «Миннесоты» по одному из показателей в НБА
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Игроки «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс и Джулиус Рэндл стали третьим дуэтом в истории команды, где каждый из баскетболистов в отдельном матче плей-офф НБА набрал как минимум 30 очков.

По информации NBAStats, ранее в истории «Миннесоты» это удавалось лишь Кевину Гарнетту и Сэму Касселлу, а также тому же Гарнетту и Трою Хадсону.

В четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 117:110. Эдвардс набрал 30 очков, а Рэндл — 31. «Волки» ведут в серии с результатом 3-1. Игрокам «Тимбервулвз» осталось выиграть одну встречу, чтобы пробиться в финал Западной конференции.

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