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В истории НБА только четыре команды выбрали первыми, имея шансы менее 2% перед лотереей

В истории НБА только четыре команды выбрали первыми, имея шансы менее 2% перед лотереей
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Сегодня, 13 мая, были определены результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. В результате право выбора под первым номером получил клуб «Даллас Маверикс», чьи шансы занять первую позицию составляли всего 1,8%.

Примечательно, что это четвёртый случай в истории североамериканской лиги, когда команда получила право выбора под первым номером, имея шансы менее 2% перед лотереей. Ранее такими клубами были «Чикаго Буллз» (1,7%, 2008 год), «Кливленд Кавальерс» (1,7%, 2014 год) и «Орландо Мэджик» (1,52%, 1993 год).

Ранее называлась вероятная стартовая пятёрка «Далласа» после получения первого пика драфта-2025.

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Названа вероятная стартовая пятёрка «Далласа» после получения первого пика драфта-2025

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