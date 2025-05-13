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Карл-Энтони Таунс выдал уникальную статистику в истории «Нью-Йорк Никс»

Карл-Энтони Таунс выдал уникальную статистику в истории «Нью-Йорк Никс»
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс в четвёртой игре второго раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» набрал 23 очка и 11 подборов при 73% реализации бросков.

По информации статистического портала StatMuse, Таунс стал первым игроком в истории «Никс», кому удавалось набрать минимум 20 очков и сделать 10 подборов при реализации свыше 70% в нескольких играх плей-офф НБА.

Отметим, «Нью-Йорк» одержал победу над «Бостоном» со счётом 121:113. Подопечные Тома Тибодо ведут в серии со счётом 3-1. В этом же матче травму получил Джейсон Тейтум, который не смог покинуть площадку самостоятельно, ему потребовалась коляска.

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