«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 13 мая, состоится четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 20:00 мск.

Полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита».

В другой полуфинальной серии действующий чемпион Единой лиги московский ЦСКА встречается с казанским УНИКСом. После трёх матчей впереди армейцы (3-0). Следующая игра состоится в Казани 14 мая в 19:00 мск.

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