Спортдиректор «Зенита» Пападопулос подписал контракт с «Хапоэлем» из Тель-Авива — источник

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос перейдёт в «Хапоэль» из Тель-Авива. Об этом информирует израильское издание Sport5.co.il. По сведениям источника, стороны уже подписали контракт.

Соглашение греческого специалиста с «Зенитом» истекает в конце этого сезона. По данным Basket News, Пападопулос и «Хапоэль» договорились о двухлетнем контракте.

Отметим, что «Хапоэль» стал чемпионом Еврокубка и выступит в Евролиге в следующем сезоне.

Напомним, в конце января, по сведениям некоторых источников, в «Зените» произошёл жёсткий конфликт между Маносом и тяжёлым форвардом Омари Спеллменом, в результате которого игрок покинул клуб.

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