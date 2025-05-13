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«Это очень важно». Журналист высказался о будущем Егора Дёмина

«Это очень важно». Журналист высказался о будущем Егора Дёмина
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Спортивный журналист Дэйв МакКанн поделился мнением о бывшем игроке университета Бригама Янга (BYU) Егоре Дёмине, который выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

«Если он будет выбран в первом раунде драфта НБА, тогда он будет нужным. Здесь [в США] получит деньги, а также будет зарабатывать в своей стране [России]. У него будет порядок в финансовом плане.

Егору нужна команда, в которой он сможет продолжить развитие. На протяжении нескольких следующих лет он должен улучшить своё тело и игру, а о нём будут говорить: «Эй, помните тот лотерейный выбор, который мы получили, он начинает играть за нас и вносит свой вклад в такой лиге, как НБА». Я думаю, что это очень важно», — сказал МакКанн в эфире BYUtv.

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