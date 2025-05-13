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Журналист — о Дёмине: Егор покажет неправоту сомневающихся

Журналист — о Дёмине: Егор покажет неправоту сомневающихся
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Спортивный журналист Дэйв МакКанн рассказал, что котировки россиянина Егора Дёмина могут улучшиться после драфт-комбайна НБА.

«Его видят с 12-го по 18-й выбор на драфте НБА. Люди верят, что он плохой шутер. Таким образом, эта идея застряла у них в голове. Но к драфт-комбайну он может подойти в совершенно другом состоянии. И тогда нам придётся смотреть за развитием событий.

Мы можем увидеть, как он будет подниматься по карьерной лестнице, совершенствуясь как баскетболист, если он сможет проявить себя и стать лучше как шутер. Надеюсь, Егор покажет неправоту некоторых сомневающихся. Ему осталось прийти и сделать своё дело на драфт-комбайне», — сказал МакКанн в эфире BYUtv.

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