Журналист — о Дёмине: Егор покажет неправоту сомневающихся

Спортивный журналист Дэйв МакКанн рассказал, что котировки россиянина Егора Дёмина могут улучшиться после драфт-комбайна НБА.

«Его видят с 12-го по 18-й выбор на драфте НБА. Люди верят, что он плохой шутер. Таким образом, эта идея застряла у них в голове. Но к драфт-комбайну он может подойти в совершенно другом состоянии. И тогда нам придётся смотреть за развитием событий.

Мы можем увидеть, как он будет подниматься по карьерной лестнице, совершенствуясь как баскетболист, если он сможет проявить себя и стать лучше как шутер. Надеюсь, Егор покажет неправоту некоторых сомневающихся. Ему осталось прийти и сделать своё дело на драфт-комбайне», — сказал МакКанн в эфире BYUtv.