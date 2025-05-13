Брансон высказался о лидере «Бостона» Тейтуме, получившем жёсткую травму в плей-офф

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон поддержал лёгкого форварда и лидера клуба «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума. Спортсмен получил повреждение во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА с «Нью-Йорком» и «Бостоном» (113:121, 1-3 в серии). После падения на паркет Джейсон не смог самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась коляска.

«Я просто хочу помолиться за Джейсона. Хочу сказать об этом в первую очередь. Мои мысли и молитвы с ним. Просто молюсь, чтобы всё было хорошо», — сказал Брансон на пресс-конференции.

Напомним, в следующий раунд плей-офф НБА выйдет команда, которая одержит четыре победы. Пятый матч серии состоится 15 мая в Бостоне.

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: