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Брансон высказался о лидере «Бостона» Тейтуме, получившем жёсткую травму в плей-офф

Брансон высказался о лидере «Бостона» Тейтуме, получившем жёсткую травму в плей-офф
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон поддержал лёгкого форварда и лидера клуба «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума. Спортсмен получил повреждение во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА с «Нью-Йорком» и «Бостоном» (113:121, 1-3 в серии). После падения на паркет Джейсон не смог самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась коляска.

«Я просто хочу помолиться за Джейсона. Хочу сказать об этом в первую очередь. Мои мысли и молитвы с ним. Просто молюсь, чтобы всё было хорошо», — сказал Брансон на пресс-конференции.

Напомним, в следующий раунд плей-офф НБА выйдет команда, которая одержит четыре победы. Пятый матч серии состоится 15 мая в Бостоне.

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Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом:

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