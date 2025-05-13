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Гомельский ответил, что нужно «Кливленду» для трёх побед подряд в плей-офф с «Индианой»

Гомельский ответил, что нужно «Кливленду» для трёх побед подряд в плей-офф с «Индианой»
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал условие, при котором «Кливленд Кавальерс» будет иметь шансы пробиться в следующий раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В настоящий момент «Кливленд» встречается с «Индианой Пэйсерс» и проигрывает в серии со счётом 1-3. В следующий раунд выйдет команда, которая одержит четыре победы.

«Теоретически «Кливленд» может выиграть три матча подряд. Но для этого нужно заставить «Индиану» сбросить темп. Более медленный баскетбол удобен для тренера Кенни Аткинсона и «Кливленда». Но мне кажется, что «Индиана» понимает свои преимущества и постарается довести серию до победы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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