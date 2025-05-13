Назван игрок «Оклахомы», который показывает отличную защиту против Йокича в плей-офф НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» реализует лишь 27,8% бросков с игры, находясь под опекой тяжёлого форварда соперников Джейлина Уильямса. Об этом информирует статистический сервис Polymarket Hoops.

Напонним, после четырёх матчей счёт в серии между «Денвером» и «Оклахомой» равный – 2-2. В следующий раунд пробьётся команда, которая одержит четыре победы. Пятый матч состоится завтра, 14 мая, в Оклахома-Сити. Начало игры запланировано на 4:30 по московскому времени.

Никола Йокич в образе Джокера перед матчем плей-офф НБА: