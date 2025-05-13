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Инсайдер назвал условие, при котором звезда НБА Яннис Адетокунбо может перейти в «Лейкерс»

Инсайдер назвал условие, при котором звезда НБА Яннис Адетокунбо может перейти в «Лейкерс»
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Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст поделился мнением о возможном обмене тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее сообщалось, что греческий баскетболист в настоящий момент решает, оставаться ли в «Милуоки» или продолжить карьеру в другом клубе.

«Могли бы «Лейкерс» сделать предложение? Да. Мог бы Яннис выйти и сказать: «Я никуда не перейду, кроме «Лейкерс»? Да. Если такое случится, шансы на такой обмен станут выше. Но я не думаю, что «Лейкерс» или «Нью-Йорк Никс» могли бы сделать предложение, которое вошло бы в топ-5 или топ-6 лучших на рынке. Однако поскольку Яннис потенциально может сам участвовать в сделке, можно предположить, что его слово будет иметь весомое значение», — сказал Уиндхорст на канале NBA on ESPN в YouTube.

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