Ведищев назвал главное условие для победы «Локо» в четвёртом матче плей-офф ЕЛ с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий относительно предстоящего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Это будет четвёртая игра между командами. В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Четвёртая игра состоится в Краснодаре и начнётся в 20:00 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд.

«Настроение нормальное, понимаем, что матч будет сложным. Нам нужно быть максимально собранными и готовыми к любому сценарию на площадке. Хочу увидеть от своей команды самоотдачу и концентрацию в течение всей игры, а не только отдельными отрезками. Нам нужно свести к минимуму спады по ходу матча, чтобы не терять преимущество, которое мы создаём. В четвёртой игре всё решит характер. Верю, что мы его покажем», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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