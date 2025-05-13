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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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Ведищев назвал главное условие для победы «Локо» в четвёртом матче плей-офф ЕЛ с «Зенитом»

Ведищев назвал главное условие для победы «Локо» в четвёртом матче плей-офф ЕЛ с «Зенитом»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий относительно предстоящего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Это будет четвёртая игра между командами. В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Четвёртая игра состоится в Краснодаре и начнётся в 20:00 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд.

«Настроение нормальное, понимаем, что матч будет сложным. Нам нужно быть максимально собранными и готовыми к любому сценарию на площадке. Хочу увидеть от своей команды самоотдачу и концентрацию в течение всей игры, а не только отдельными отрезками. Нам нужно свести к минимуму спады по ходу матча, чтобы не терять преимущество, которое мы создаём. В четвёртой игре всё решит характер. Верю, что мы его покажем», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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