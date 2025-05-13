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Друг Джеймса: Леброн отправляется в «Даллас»

Друг Джеймса: Леброн отправляется в «Даллас»
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Известный американский блогер Cuffs The Legend разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказал мнение, что его друг — лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс — должен отправиться в «Даллас Маверикс».

«Брон отправляется в «Даллас», — написал Cuffs The Legend.

Напомним, у Леброна есть опция игрока на следующий сезон, которую он может активировать до 29 июня.

«Лейкерс» вылетели после первого раунда плей-офф, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4. Джеймс в пяти матчах плей-офф в среднем набирал 25,4 очка, совершал девять подборов и отдавал 5,6 передачи.

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