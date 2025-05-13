В «Зените» назвали условие, при котором клуб мог бы стать чемпионом Евролиги

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос поделился мнением о прогрессе команды с момента начала его работы в клубе. Пападопулос присоединился к «Зениту» в 2020 году.

«На пути «Зенита» в последние годы были некоторые трудности, особенно из-за конфликта [на Украине], который оказал большое влияние. Уверен, если бы не этот конфликт, «Зенит» вышел бы в «Финал четырёх» и, возможно, даже выиграл бы Евролигу. Воля людей в команде была и остаётся невероятно сильной. Цель заключалась в том, чтобы сделать команду одной из лучших в Европе», — приводит слова Пападопулоса Backdoor Podcast.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: