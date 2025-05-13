Названа сумма, на которую ЕЛ оштрафовала Хантера и «Зенит» за агрессивное поведение Винса

Руководство Единой лиги приняло решение оштрафовать клуб «Зенит» и игрока сине-бело-голубых Винса Хантера, который выступает на позиции тяжёлого форварда, на 500 тыс. рублей за то, что легионер уронил LED-панели и пробил потолок в коридоре «Баскет-Холла» после того, как его удалили во второй четверти третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (76:86). Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Перехват».

Согласно имеющейся информации, других санкций в отношении клуба и игрока не предусмотрено.

Напомним, Хантер в матче с краснодарской командой получил сразу два технических фола за один эпизод во второй четверти. Винс остался недоволен решением судей продолжить игру и не зафиксировать фол во время атаки «Зенита», из-за чего начал спорить с одним из арбитров, за что получил технический фол.

На этом легионер не успокоился и пошёл выяснять отношения дальше, за что получил второе замечание и был удалён. Уже покидая площадку, американец пнул LED-панели рядом со скамейкой, уронив их. А затем в подтрибунном помещении в порыве эмоций пробил потолок.