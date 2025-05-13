«Нью-Йорк», «Майами» и «Клипперс» — фавориты на получение Ривза — букмекеры

Команды Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Клипперс» являются фаворитами на получение защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза. Об этом сообщает NBA Central со ссылкой на американских букмекеров.

При этом ранее инсайдеры сообщали, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не планирует обменивать Остина Ривза в ближайшее межсезонье.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 «Лейкерс» заняли третье место в Западной конференции, одержав 50 побед при 32 поражениях. В первом раунде плей-офф североамериканской лиги команда из Лос-Анджелеса уступила «Миннесоте Тимбервулвз».