Кирилл Елатонцев стал лучшим молодым игроком Единой лиге в сезоне-2024/2025

22-летний центровой клуба «Локомотив-Кубань» россиянин Кирилл Елатонцев признан лучшим молодым игроком регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Эту награду баскетболист коллектива из Краснодара получил в рамках спецпроекта «Чемпионата» и Единой лиги.

Отметим, что на данную награду также претендовали 22-летний лёгкий форвард УНИКСа Михаил Беленицкий и 23-летний разыгрывающий защитник «Уралмаша» Антон Карданахишвили.

В минувшем сезоне Кирилл принял участие в 37 матчах. В среднем за встречу российский центровой набирал 7,0 очка, делал 4,4 подбора, отдавал 0,8 передачи, а также совершал 1,3 блок-шота.