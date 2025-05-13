Видео: реакция руководства «Далласа» на право выбора первого номера на драфте НБА — 2025

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон и прочие сотрудники фронт-офиса команды пришли в радость после того, как по итогам драфт-лотереи стало известно, что именно техасский клуб получил право выбора первого номера на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Примечательно, что «Маверикс» обладали шансами всего лишь в 1,8% по мнению аналитиков на получение первого пика на драфте НБА. Отметим, что драфт лиги состоится в ночь с 25 на 26 июня.
Окончательная расстановка команд по итогам драфт-лотереи выглядит следующим образом:
1. «Даллас Маверикс»
2. «Сан-Антонио Спёрс»
3. «Филадельфия Сиксерс»
4. «Шарлотт Хорнетс»
5. «Юта Джаз»
6. «Вашингтон Уизардс»
7. «Нью-Орлеан Пеликанс»
8. «Бруклин Нетс»
9. «Торонто Рэпторс»
10. «Хьюстон Рокетс»
11. «Портленд Трэйл Блэйзерс»
12. «Чикаго Буллз»
13. «Атланта Хоукс»
14. «Сан-Антонио Спёрс»