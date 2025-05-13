Видео: реакция руководства «Далласа» на право выбора первого номера на драфте НБА — 2025

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон и прочие сотрудники фронт-офиса команды пришли в радость после того, как по итогам драфт-лотереи стало известно, что именно техасский клуб получил право выбора первого номера на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Примечательно, что «Маверикс» обладали шансами всего лишь в 1,8% по мнению аналитиков на получение первого пика на драфте НБА. Отметим, что драфт лиги состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Окончательная расстановка команд по итогам драфт-лотереи выглядит следующим образом:

1. «Даллас Маверикс»

2. «Сан-Антонио Спёрс»

3. «Филадельфия Сиксерс»

4. «Шарлотт Хорнетс»

5. «Юта Джаз»

6. «Вашингтон Уизардс»

7. «Нью-Орлеан Пеликанс»

8. «Бруклин Нетс»

9. «Торонто Рэпторс»

10. «Хьюстон Рокетс»

11. «Портленд Трэйл Блэйзерс»

12. «Чикаго Буллз»

13. «Атланта Хоукс»

14. «Сан-Антонио Спёрс»