Кириленко назвал самый яркий момент в своей спортивной карьере

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о главном достижении в своей карьере.

«Если говорить про самые яркие моменты в моей спортивной карьере — на первом месте стоит победа на чемпионате Европы в 2007 году. Тогда мы в финале обыграли Испанию последним броском буквально за 2-3 секунды до конца матча.

Та победа стала важной не только для нас, игроков. Она дала уверенность целому поколению национальной команды. Мы сняли с себя огромный груз — вечное давление: «Надо что-то выиграть, надо что-то выиграть». С титулом ты наконец-то можешь расслабиться, играть свободно, получать удовольствие.

Эта золотая медаль — единственный трофей в истории российской сборной и единственное золото в моей карьере в составе национальной команды. Все остальные золотые медали были получены в советское время, поэтому очень круто и приятно быть причастным к этому.

Однако я искренне надеюсь, что совсем скоро появится новое поколение, которое пойдёт дальше: победит в чемпионате мира и Олимпийские игры», — написал Андрей Кириленко в своём телеграм-канале.