«Нью-Йорк» — единственная команда НБА с равным количеством побед и поражений в плей-офф

Команда «Нью-Йорк Никс» благодаря победе в четвёртом матче серии 1/4 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» выровняла свой клубный рекорд по количеству побед (207) и поражений (207) в играх, которые прошли в рамках плей-офф лиги. На это обратил внимание аккаунт Crazy Stats в X (ранее Twitter).

К настоящему моменту коллектив из Нью-Йорка является единственной из 30 команд, которая имеет подобную статистику. Из оставшихся 29 клубов лишь 10 имеют положительный рекорд в матчах плей-офф.

Ранее стало известно, что Карл-Энтони Таунс выдал уникальную статистику в истории «Нью-Йорк Никс».