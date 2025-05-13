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УНИКС заинтересован в подписании экс-игрока НБА — Il Resto del Carlino

УНИКС заинтересован в подписании экс-игрока НБА — Il Resto del Carlino
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Казанский УНИКС претендует на баскетболиста «Реджо-Эмилии» Кеннета Фарида, сообщает издание Il Resto del Carlino.

Как информирует источник, казанский клуб крайне заинтересован в подписании баскетболиста, при этом итальянский клуб пытается всеми силами сохранить центрового в составе. Для «Реджо-Эмилии» ситуация осложняется тем, что финансово они проигрывают казанцам, которые готовы предложить американцу более выгодный контракт.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии за 19 минут игрового времени Фарид в среднем набирал 8,3 очка и 7,2 подбора, что помогло «Реджо-Эмилии» финишировать на седьмом месте и выйти в плей-офф.

Фарид является бывшим игроком НБА, он на протяжении семи лет выступал в составе «Денвер Наггетс».

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