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Антониус Кливленд — лучший защищающийся игрок сезона-2024/2025 в Единой лиге

Антониус Кливленд — лучший защищающийся игрок сезона-2024/2025 в Единой лиге
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31-летний защитник команды «Локомотив-Кубань» американец Антониус Кливленд признан лучшим защищающимся игроком регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в регулярном чемпионате американский атлет принял участие в 48 матчах в составе краснодарской команды. В среднем за игру Антониус набирал 13,4 очка, делал 4,0 подбора, отдавал 3,3 передачи, а также совершал 1,9 перехвата и 0,8 блок-шота.

Также отметим, что Антониус Кливленд занял третье место по количеству сделанных перехватов и шестое — по блок-шотам по итогам регулярного сезона Единой лиги.

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