Издание из США включило двух россиян в список тех, кого могут выбрать на драфте НБА

Авторитетной американское издание No Ceilings представило список игроков, которых потенциально могут выбрать представители команд на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — он пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.
Первый топ-10 игроков, которые будут выбраны в первом раунде драфта НБА 2025, по мнению издания No Ceilings:
1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»)
2. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»)
3. Эйс Бэйли («Филадельфия Сиксерс»)
4. Ви Джей Эджкомб («Шарлотт Хорнетс»)
5. Кон Кнуппель («Юта Джаз»)
6. Деррик Куин («Вашингтон Уизардс»)
7. Тре Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс»)
8. Хаман Малуач («Бруклин Нетс»)
9. Картер Брайант («Торонто Рэпторс»)
10. Коллин Мюррей-Бойлс («Хьюстон Рокетс»)
Отметим, что, по мнению журналистов издания, Егор Дёмин будет выбрал под 17-м номером «Миннесотой Тимбервулвз», а Виктор Лахин — под 44-м номером «Оклахомой-Сити Тандер».