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Издание из США включило двух россиян в список тех, кого могут выбрать на драфте НБА

Авторитетной американское издание No Ceilings представило список игроков, которых потенциально могут выбрать представители команд на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — он пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.

Первый топ-10 игроков, которые будут выбраны в первом раунде драфта НБА 2025, по мнению издания No Ceilings:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»)

2. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»)

3. Эйс Бэйли («Филадельфия Сиксерс»)

4. Ви Джей Эджкомб («Шарлотт Хорнетс»)

5. Кон Кнуппель («Юта Джаз»)

6. Деррик Куин («Вашингтон Уизардс»)

7. Тре Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс»)

8. Хаман Малуач («Бруклин Нетс»)

9. Картер Брайант («Торонто Рэпторс»)

10. Коллин Мюррей-Бойлс («Хьюстон Рокетс»)

Отметим, что, по мнению журналистов издания, Егор Дёмин будет выбрал под 17-м номером «Миннесотой Тимбервулвз», а Виктор Лахин — под 44-м номером «Оклахомой-Сити Тандер».