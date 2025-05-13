Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Издание из США включило двух россиян в список тех, кого могут выбрать на драфте НБА

Издание из США включило двух россиян в список тех, кого могут выбрать на драфте НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетной американское издание No Ceilings представило список игроков, которых потенциально могут выбрать представители команд на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — он пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.

Первый топ-10 игроков, которые будут выбраны в первом раунде драфта НБА 2025, по мнению издания No Ceilings:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»)
2. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»)
3. Эйс Бэйли («Филадельфия Сиксерс»)
4. Ви Джей Эджкомб («Шарлотт Хорнетс»)
5. Кон Кнуппель («Юта Джаз»)
6. Деррик Куин («Вашингтон Уизардс»)
7. Тре Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс»)
8. Хаман Малуач («Бруклин Нетс»)
9. Картер Брайант («Торонто Рэпторс»)
10. Коллин Мюррей-Бойлс («Хьюстон Рокетс»)

Отметим, что, по мнению журналистов издания, Егор Дёмин будет выбрал под 17-м номером «Миннесотой Тимбервулвз», а Виктор Лахин — под 44-м номером «Оклахомой-Сити Тандер».

Материалы по теме
Полный шок. Чемпионы НБА лишились суперзвезды и балансируют на грани вылета из плей-офф
Видео
Полный шок. Чемпионы НБА лишились суперзвезды и балансируют на грани вылета из плей-офф
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android