«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Единой лиги
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В Краснодаре завершился четвёртый матч серии 1/2 финала Единой лиги, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой краснодарцев в овертайме со счётом 96:88.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 24, Макколл - 14, Уэйли - 12, Дженкинс - 8, Мартюк - 4, Квитковских - 4, Елатонцев - 3, Узинский - 2, Ведищев, Темиров, Емченко
Зенит: Хантер - 15, Фрейзер - 12, Швед - 12, Уайт - 10, Карасёв - 9, Жбанов - 8, Бэйкон - 8, Пойтресс - 7, Воронцевич - 5, Щербенев - 2, Захаров, Рыжов
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антониус Кливленд, набравший 25 очков, совершивший шесть подборов и отдавший четыре результативных передачи. 24 очка, семь подборов и семь передач записал на свой счёт Патрик Миллер.
В составе «Зенита» 15 очков набрал Винс Хантер, добавив к ним шесть подборов и одну передачу. 12 очков на свой счёт записал Алексей Швед.
Пятый матч серии состоится 16 мая в Санкт-Петербурге.
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