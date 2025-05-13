«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Единой лиги

В Краснодаре завершился четвёртый матч серии 1/2 финала Единой лиги, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой краснодарцев в овертайме со счётом 96:88.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антониус Кливленд, набравший 25 очков, совершивший шесть подборов и отдавший четыре результативных передачи. 24 очка, семь подборов и семь передач записал на свой счёт Патрик Миллер.

В составе «Зенита» 15 очков набрал Винс Хантер, добавив к ним шесть подборов и одну передачу. 12 очков на свой счёт записал Алексей Швед.

Пятый матч серии состоится 16 мая в Санкт-Петербурге.