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«Дёмин выше Флэгга — это безумие». Фанаты — о сравнении физданных участников драфта НБА

«Дёмин выше Флэгга — это безумие». Фанаты — о сравнении физданных участников драфта НБА
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Аккаунт @recruitsnews в Instagram представил физические данные некоторых участников предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

В частности, внимание фанатов баскетбола привлекло то, что российский игрок Егор Дёмин оказался больше по габаритам, чем главный фаворит драфта американец Купер Флэгг. Многие из поклонников игры были сильно удивлены тем, что у российского атлета рост 203,8 см, в то время как у американского спортсмена — 202,5 см.

«Егор Дёмин, по сути, атакующий защитник с ростом 208,3 см 😳», — написал неизвестный фанат.

«То, что Егор выше Купа, — это безумие», — добавил другой.

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Новости. Баскетбол
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