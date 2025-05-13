Результаты матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги 13 мая
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Сегодня, 13 мая, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований состоится одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 13 мая:
«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 96:88 ОТ
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 24, Макколл - 14, Уэйли - 12, Дженкинс - 8, Мартюк - 4, Квитковских - 4, Елатонцев - 3, Узинский - 2, Ведищев, Темиров, Емченко
Зенит: Хантер - 15, Фрейзер - 12, Швед - 12, Уайт - 10, Карасёв - 9, Жбанов - 8, Бэйкон - 8, Пойтресс - 7, Воронцевич - 5, Щербенев - 2, Захаров, Рыжов
Таким образом, после четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Пятый матч серии состоится 16 мая в Санкт-Петербурге. В финал пройдёт команда, которая одержит четыре победы.
В другом полуфинале встречаются московский ЦСКА и казанский УНИКС. Впереди армейцы (3-0 в серии). Четвёртый матч между ними состоится в среду, 14 мая, в Казани.
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