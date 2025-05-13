Результаты матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги 13 мая

Сегодня, 13 мая, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований состоится одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 13 мая:

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 96:88 ОТ

Таким образом, после четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Пятый матч серии состоится 16 мая в Санкт-Петербурге. В финал пройдёт команда, которая одержит четыре победы.

В другом полуфинале встречаются московский ЦСКА и казанский УНИКС. Впереди армейцы (3-0 в серии). Четвёртый матч между ними состоится в среду, 14 мая, в Казани.