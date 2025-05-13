Леброн отреагировал на травму Тейтума

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс отреагировал на то, что чемпион НБА и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» соотечественник Джейсон Тейтум получил травму в ходе четвёртого матча серии 1/4 плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (113:121).

«🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 Большой Дьюс», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, после падения на паркет Джейсон не смог самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась коляска, чтобы покинуть площадку.

Отметим, что Джейсон провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (16 из 28 с игры, где 7 из 16 — трёхочковые; 3 из 3 — со штрафных), сделал восемь подборов и четыре результативные передачи.