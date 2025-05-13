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Леброн отреагировал на травму Тейтума

Леброн отреагировал на травму Тейтума
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40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс отреагировал на то, что чемпион НБА и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» соотечественник Джейсон Тейтум получил травму в ходе четвёртого матча серии 1/4 плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (113:121).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Бриджес - 23, Таунс - 23, Ануноби - 20, Макбрайд - 6, Харт - 6, Робинсон - 4, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Тейтум - 42, Уайт - 23, Браун - 20, Притчард - 12, Порзингис - 7, Хорфорд - 5, Холидэй - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета

«🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 Большой Дьюс», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, после падения на паркет Джейсон не смог самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась коляска, чтобы покинуть площадку.

Отметим, что Джейсон провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (16 из 28 с игры, где 7 из 16 — трёхочковые; 3 из 3 — со штрафных), сделал восемь подборов и четыре результативные передачи.

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