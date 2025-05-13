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Джейсон Тейтум перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия в плей-офф НБА

Джейсон Тейтум перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия в плей-офф НБА
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27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» американец Джейсон Тейтум успешно перенёс операцию по восстановлению порванного правого ахиллова сухожилия. Тейтум выбыл из игры на неопределённое время, сообщает авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Американский атлет получил травму в ходе четвёртого матча серии 1/4 плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (113:121).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Бриджес - 23, Таунс - 23, Ануноби - 20, Макбрайд - 6, Харт - 6, Робинсон - 4, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Тейтум - 42, Уайт - 23, Браун - 20, Притчард - 12, Порзингис - 7, Хорфорд - 5, Холидэй - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета

Напомним, после падения на паркет Джейсон не смог самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась коляска.

Отметим, что Джейсон провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (16 из 28 с игры, где 7 из 16 — трёхочковые; 3 из 3 — со штрафных), сделал восемь подборов и четыре результативные передачи.

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