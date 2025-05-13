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Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Зенитом»

Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в четвёртом матче серии 1/2 финала Единой лиги с «Зенитом».

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 24, Макколл - 14, Уэйли - 12, Дженкинс - 8, Мартюк - 4, Квитковских - 4, Елатонцев - 3, Узинский - 2, Ведищев, Темиров, Емченко
Зенит: Хантер - 15, Фрейзер - 12, Швед - 12, Уайт - 10, Карасёв - 9, Жбанов - 8, Бэйкон - 8, Пойтресс - 7, Воронцевич - 5, Щербенев - 2, Захаров, Рыжов

«Матч был очень тяжёлый, но важный для серии, мы сравняли счёт. Всё впереди, нам нужно сохранять концентрацию, настрой. Сегодня не очень хорошо начали, но потом включились в игру. Вторую половину матча действовали очень качественно — и нападали, и защищались. В конце лидеры показали индивидуальное мастерство — Патрик Миллер сделал то, что должен делать в решающие минуты матчей. Вся команда сыграла, все бились, боролись. Я рад, что мы выиграли сегодняшний матч. Теперь у нас как будто есть некоторые психологическое преимущество, но на самом деле его нет. Нам нужно быть готовыми к максимальной жёсткой игре, к давлению. Будем стараться за эти два дня подготовить команду психологически и функционально.

За счёт характера вышли вперёд в четвёртой четверти. Всегда в такие минуты важен характер, нужны лидеры на площадке. Важно, кто решает в ситуациях, как мы боремся. Мы стали лучше и жёстче защищаться, а «Зенит» начал где-то торопиться с атаками. Мы не упустили свой шанс.

Как мне кажется, мы можем играть ещё лучше. Нам нужно готовиться и верить в себя, отталкиваться от себя. На тренировках мы всё детально разбираем, осталось всё сделать на площадке. Без ошибок не бывает, но сегодняшний матч мы выиграли благодаря защите. «Зенит» — очень талантливая команда в нападении, нам нужно защищаться.

Дотерпели, где-то соперник ослабил хватку, устал. Мы стали жёстче защищаться, нападать. В таких матчах всё решают детали. Сегодня в решающие минуты мы были лучше», — приводит слова Ведищева пресс-служба турнира.

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