Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в четвёртом матче серии 1/2 финала Единой лиги с «Зенитом».

«Матч был очень тяжёлый, но важный для серии, мы сравняли счёт. Всё впереди, нам нужно сохранять концентрацию, настрой. Сегодня не очень хорошо начали, но потом включились в игру. Вторую половину матча действовали очень качественно — и нападали, и защищались. В конце лидеры показали индивидуальное мастерство — Патрик Миллер сделал то, что должен делать в решающие минуты матчей. Вся команда сыграла, все бились, боролись. Я рад, что мы выиграли сегодняшний матч. Теперь у нас как будто есть некоторые психологическое преимущество, но на самом деле его нет. Нам нужно быть готовыми к максимальной жёсткой игре, к давлению. Будем стараться за эти два дня подготовить команду психологически и функционально.

За счёт характера вышли вперёд в четвёртой четверти. Всегда в такие минуты важен характер, нужны лидеры на площадке. Важно, кто решает в ситуациях, как мы боремся. Мы стали лучше и жёстче защищаться, а «Зенит» начал где-то торопиться с атаками. Мы не упустили свой шанс.

Как мне кажется, мы можем играть ещё лучше. Нам нужно готовиться и верить в себя, отталкиваться от себя. На тренировках мы всё детально разбираем, осталось всё сделать на площадке. Без ошибок не бывает, но сегодняшний матч мы выиграли благодаря защите. «Зенит» — очень талантливая команда в нападении, нам нужно защищаться.

Дотерпели, где-то соперник ослабил хватку, устал. Мы стали жёстче защищаться, нападать. В таких матчах всё решают детали. Сегодня в решающие минуты мы были лучше», — приводит слова Ведищева пресс-служба турнира.