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Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в четвёртом матче серии 1/2 финала Единой лиги с «Локомотивом-Кубань» (88:96 ОТ).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 24, Макколл - 14, Уэйли - 12, Дженкинс - 8, Мартюк - 4, Квитковских - 4, Елатонцев - 3, Узинский - 2, Ведищев, Темиров, Емченко
Зенит: Хантер - 15, Фрейзер - 12, Швед - 12, Уайт - 10, Карасёв - 9, Жбанов - 8, Бэйкон - 8, Пойтресс - 7, Воронцевич - 5, Щербенев - 2, Захаров, Рыжов

«Счёт серии — 2-2. Теперь наша задача — восстановиться, будем стараться выигрывать в следующих матчах. Конечно, мы хотели победить сегодня. С одной стороны, можно сказать, что 15 подборов в атаке у соперника — это слишком много, но в основное время у «Локомотива-Кубань» было на 21 штрафной больше.

Да, действительно, мы контролировали ход игры, но в концовке не реализовали несколько открытых бросков, которыми могли закрыть встречу. В итоге дело дошло до овертайма, где мы, к сожалению, проиграли», — приводит слова Паскуаля пресс-служба турнира.

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