Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в четвёртом матче серии 1/2 финала Единой лиги с «Локомотивом-Кубань» (88:96 ОТ).

«Счёт серии — 2-2. Теперь наша задача — восстановиться, будем стараться выигрывать в следующих матчах. Конечно, мы хотели победить сегодня. С одной стороны, можно сказать, что 15 подборов в атаке у соперника — это слишком много, но в основное время у «Локомотива-Кубань» было на 21 штрафной больше.

Да, действительно, мы контролировали ход игры, но в концовке не реализовали несколько открытых бросков, которыми могли закрыть встречу. В итоге дело дошло до овертайма, где мы, к сожалению, проиграли», — приводит слова Паскуаля пресс-служба турнира.