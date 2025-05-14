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«Этот парень — настоящий ас». Леброн Джеймс поделился, кто удивляет его в плей-офф НБА

«Этот парень — настоящий ас». Леброн Джеймс поделился, кто удивляет его в плей-офф НБА
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В данный момент проходит пятый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 56:52 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
3-я четверть
65 : 71
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Страс, Джером, Мобли, Грин, Портер, Гарлэнд, Хантер, Томпсон, Океке, Тайсон, Аллен, Уэйд, Окоро, Митчелл
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Уокер, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам

Во время встречи лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на выступление разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибёртона, на счету которого сейчас 17 набранных очков.

«Халибёртон просто огонь на площадке!!! Где все те, кто называл его переоценённым?? Теперь тишина… Этот парень — настоящий ас, да ещё и тот, с кем каждый мечтал бы сыграть в команде!» — написал Джеймс на своей страничке в социальной сети.

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