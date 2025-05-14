Стал известен статус Стефена Карри перед пятым матчем с «Миннесотой» в плей-офф НБА

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не примет участия в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоится завтра, 15 мая, в 4:30 мск.

Об этом сообщает североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер на своей страничке в социальной сети. Отметим, что Карри продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра.

В текущем розыгрыше плей-офф Стефен принял участие в восьми матчах, набирая в среднем 22,6 очка, 5,3 подбора и 5,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,7, трёхочковых — 40.

Карри играет со своим сыном во время тайм-аута: