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Стал известен статус Стефена Карри перед пятым матчем с «Миннесотой» в плей-офф НБА

Стал известен статус Стефена Карри перед пятым матчем с «Миннесотой» в плей-офф НБА
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не примет участия в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоится завтра, 15 мая, в 4:30 мск.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Об этом сообщает североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер на своей страничке в социальной сети. Отметим, что Карри продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра.

В текущем розыгрыше плей-офф Стефен принял участие в восьми матчах, набирая в среднем 22,6 очка, 5,3 подбора и 5,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,7, трёхочковых — 40.

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Карри играет со своим сыном во время тайм-аута:

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