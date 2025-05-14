Издание из США назвало клуб НБА, в котором может оказаться россиянин Егор Дёмин

Североамериканский баскетбольный ресурс Hoops Wire опубликовал прогноз относительно результатов предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Согласно данным портала, 19-летний российский разыгрывающий Егор Дёмин может быть выбран под общим 11-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Ранее сообщалось, что право выбора под первым номером получит «Даллас Маверикс», несмотря на то что шансы команды на такой исход составляли всего 1,8%.

Драфт НБА 2025 года состоится в ночь с 25 на 26 июня. В минувшем сезоне Дёмин выступал за команду университета Бригама Янга (BYU).

Тренировочный процесс Егора Дёмина перед драфт-комбайном НБА: