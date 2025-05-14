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Fadeaway World назвал суперзвезду НБА, место которой может занять Егор Дёмин

Fadeaway World назвал суперзвезду НБА, место которой может занять Егор Дёмин
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Известное североамериканское баскетбольное издание Fadeaway World предположило, что клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» может выбрать на предстоящем драфте под общим 13-м номером 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина.

«Под 13-м номером драфта «Хоукс» предположительно выберут российского защитника Егора Дёмина, который раскрыл свой талант плеймейкера, выступая за BYU. В среднем Дёмин набирал 10,6 очка, делал 3,9 подбора и отдавал 5,5 передачи за игру, демонстрируя отличные навыки организации атак.

Его видение площадки и умение отдавать точные пасы делают его универсальным вариантом для задней линии «Атланты». Возможно, именно он станет преемником Трея Янга — игрока, чьё будущее в клубе остаётся неопределённым уже несколько сезонов», — сказано в статье.

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