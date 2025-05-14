Fadeaway World назвал суперзвезду НБА, место которой может занять Егор Дёмин

Известное североамериканское баскетбольное издание Fadeaway World предположило, что клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» может выбрать на предстоящем драфте под общим 13-м номером 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина.
«Под 13-м номером драфта «Хоукс» предположительно выберут российского защитника Егора Дёмина, который раскрыл свой талант плеймейкера, выступая за BYU. В среднем Дёмин набирал 10,6 очка, делал 3,9 подбора и отдавал 5,5 передачи за игру, демонстрируя отличные навыки организации атак.
Его видение площадки и умение отдавать точные пасы делают его универсальным вариантом для задней линии «Атланты». Возможно, именно он станет преемником Трея Янга — игрока, чьё будущее в клубе остаётся неопределённым уже несколько сезонов», — сказано в статье.
Тренировочный процесс Егора Дёмина перед драфт-комбайном НБА: