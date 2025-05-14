«Индиана» победила «Кливленд» в пятом матче и стала первым полуфиналистом плей-офф НБА

В ночь с 13 на 14 мая мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в американском Кливленде завершился пятый матч четвертьфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Гости одержали победу со счётом 114:105 и уверенно выиграли серию с лучшей командой Востока в регулярке — 4-1.

Самым результативным игроком в составе победителей в сегодняшнем матче стал американский разыгрывающий защитник Тайриз Халибёртон, набравший 31 очко, шесть подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде камерунский тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, записавший в свой актив 21 очко, восемь подборов и пять передач.

Наивысшей результативностью в составе хозяев отметился американский защитник Донован Митчелл, на счету которого 35 очков, девять подборов и один ассист. Форвард Эван Мобли оформил дабл-дабл: 24 очка и 11 подборов. Также в его активе одна передача.

Таким образом, «Индиана» стала первым полуфиналистом плей-офф НБА. В следующем раунде «Пэйсерс» встретятся с победителем противостояния между «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Рекорды НБА: