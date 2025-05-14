Тренер «Индианы» Карлайл прокомментировал выход своей команды в полуфинал плей-офф НБА

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (114:104, 4-1) отреагировал на выход своей команды в финал Восточной конференции.

«У них был потрясающий сезон. Жаль, что всё завершилось для них таким образом. Кенни проделал феноменальную работу. У них был практически идеальный год, но тут появились мы — в самый подходящий момент, на пике формы», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Тайриз Халибёртон, на счету которого 31 очко, восемь результативных передач и шесть подборов. «Индиана» сыграет с кем-то из пары «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» (3-1).

Чемпион НБА стал участником драки в матче в Пуэрто-Рико: