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Тренер «Индианы» Карлайл прокомментировал выход своей команды в полуфинал плей-офф НБА

Тренер «Индианы» Карлайл прокомментировал выход своей команды в полуфинал плей-офф НБА
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (114:104, 4-1) отреагировал на выход своей команды в финал Восточной конференции.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 114
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Мобли - 24, Хантер - 12, Гарлэнд - 11, Аллен - 9, Джером - 8, Уэйд - 4, Окоро - 2, Страс, Океке, Меррилл, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Сиакам - 21, Нембард - 18, Несмит - 13, Тёрнер - 10, Брайант - 9, Топпин - 5, Матурин - 4, Шиппард - 3, Уокер, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон

«У них был потрясающий сезон. Жаль, что всё завершилось для них таким образом. Кенни проделал феноменальную работу. У них был практически идеальный год, но тут появились мы — в самый подходящий момент, на пике формы», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Тайриз Халибёртон, на счету которого 31 очко, восемь результативных передач и шесть подборов. «Индиана» сыграет с кем-то из пары «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» (3-1).

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