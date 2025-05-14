«Не хотел в это верить». Митчелл отреагировал на провальное выступление «Кливленда»

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (105:114, 1-4) высказался по поводу провального выступления своей команды.

«Не хотел в это верить. Обожаю играть в этой арене, честное слово. 0–3 дома, подвели город. Это место действительно особенное», — поделился Митчелл во время послематчевой пресс-конференции.

Донован, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 35 очков (8 из 25 с игры, где 4 из 13 — трёхочковые; 15 из 21 — штрафные), девять подборов и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».

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