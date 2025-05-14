Донован Митчелл: вы уже списываете «Кливленд» со счетов. Но мы вернёмся
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Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (105:114, 1-4) заявил, что в будущем «Кливленд» сумеет ещё себя проявить.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 114
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Мобли - 24, Хантер - 12, Гарлэнд - 11, Аллен - 9, Джером - 8, Уэйд - 4, Окоро - 2, Страс, Океке, Меррилл, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Сиакам - 21, Нембард - 18, Несмит - 13, Тёрнер - 10, Брайант - 9, Топпин - 5, Матурин - 4, Шиппард - 3, Уокер, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
«Вы уже списываете нас со счетов. Но мы вернёмся. Мы подвели город, подвели друг друга — но мы вернёмся», — заявил Митчелл во время послематчевой пресс-конференции.
Донован, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 35 очков (8 из 25 с игры, где 4 из 13 — трёхочковые; 15 из 21 — штрафные), девять подборов и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».
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