Донован Митчелл: вы уже списываете «Кливленд» со счетов. Но мы вернёмся

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (105:114, 1-4) заявил, что в будущем «Кливленд» сумеет ещё себя проявить.

«Вы уже списываете нас со счетов. Но мы вернёмся. Мы подвели город, подвели друг друга — но мы вернёмся», — заявил Митчелл во время послематчевой пресс-конференции.

Донован, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 35 очков (8 из 25 с игры, где 4 из 13 — трёхочковые; 15 из 21 — штрафные), девять подборов и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».

Донован Митчелл пообщался с Дэвидом Бекхэмом после матча НБА: